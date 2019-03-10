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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hürmet göstermez"

Mersin AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Taksim'de okunan yatsı ezanını ıslıklarla protesto edenlere ve Türk Bayrağı'an düşmanlı eden odaklara sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığı. Bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı da okumamışlar. Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hürmet göstermez. Ezana sahip çıkmayan, düşman kapıya dayandığında da tıpkı 15 Temmuz'u alkışladıkları gibi onları da alkışlar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ezana hürmet etmeyen bayrağa da hürmet göstermez"
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