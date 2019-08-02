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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Emin Işık'a son görev

İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybeden ilahiyatçı ve yazar Prof. Dr. Emin Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

83 yaşında vefat eden İlahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık için Şişli Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Işık'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ardından cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre dua etti. İlahiyat dünyasının önemli ismi, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmek üzere yakınlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Emin Işık'a son görev
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