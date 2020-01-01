Esad rejimi İdlib'de bir okula saldırdı... 8 kişi hayatını kaybetti!

Esed rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti. Esad'ın alçak saldırısının ardından MSB'den flaş açıklama! "Suriye rejimi İdlib’in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Rejimin acımasız, insanlık dışı saldırısında 5 çocuk ve 1 öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda masum sivil de yaralandı"