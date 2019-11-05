İçişleri Bakanı Soylu'dan Türkiye'yi kötüleyen İmamoğlu hakkında yeni açıklama "Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi gittiği Fransa'da Avrupa Ülkeleri ve Batı'ya şikayet edip kötüleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konusunda net konuştu "Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder"
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