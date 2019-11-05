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İçişleri Bakanı Soylu'dan Türkiye'yi kötüleyen İmamoğlu hakkında yeni açıklama "Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder"

05.11.2019 | 11:40

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi gittiği Fransa'da Avrupa Ülkeleri ve Batı'ya şikayet edip kötüleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konusunda net konuştu "Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder"

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