İşte 13 maddelik o anlaşma!

Ankara'daki kritik zirveden sonra Türkiye ve ABD arasında anlaşma sağlandı. Türkiye-ABD ortak açıklamasında, 'ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar. :İki ülke kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin ortak çıkarlar temelinde daha yakın eş güdüm gerektirdiğini kabul ediyor. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineliyor. Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır.' ifadeleri yer aldı.