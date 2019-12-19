Mansur Yavaş 25 milyon TL rüşvet istedi iddiası!
Ankara’da CHP içinde ilginç gelişmeler yaşandı. CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP’li Aygün, bir dava üzerinden Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediklerini ileri sürdü.
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