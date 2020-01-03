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Milyonlarca emeklinin beklediği SGK, Bağ-Kur maaş zamları açıkladı! İşte 2020 yeni SGK, Bağ-Kur (işçi memur) emekli maaşları...

03.01.2020 | 10:07

Milyonlarca işçi ve memur emeklisinin heyecanla beklediği rakamlar belli oldu! 2020 yılı en düşün ve en yüksek işçi memur emekli maaş zamları, artışları belli oldu! 2020 yılı için işçi memur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu! SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde: 6.49 maaş zammı alacak! 2020 yılı için yeni emekli maaşları açıklandı!

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