2020 Temmuz SSK, Emekli Sandığı, emekli, memur maaş zamları belli oldu! İşte yeni emekli, memur maaşları... | Video

2020 Temmuz ayı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz ayı en düşük emekli maaşı açıklandı! 2020 Temmuz ayında emeklilerin ve memurların alacakları zamlı maaşlar belli oldu. En düşük (SGK) SSK emekli maaşı ne kadar oldu? 2020 Temmuz ayı en düşük ve en yüksek memur maaşları açıklandı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında; 2020 Temmuz ayı zamlı emekli maaşlarını ve zamlı memur maaşlarını açıkladı...