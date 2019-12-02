Öğrencilere müjde... KYK borçları yapılandırılacak!

Hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020’de hayata geçirilecek. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor.

Hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020'de hayata geçirilecek. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor