Tel Abyad kentinde pazar yerine bombalı saldırı... En az 10 sivil öldü!
Suriye'nin Tel Abyad kentindeki pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti.
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