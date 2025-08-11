ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 Ağustos Sayısal Loto MP sonuçları sorgulama ekranı

11 Ağustos Pazartesi akşamı düzenlenecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu tutkunlarını ekran başına toplayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılacak çekiliş, MP'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak izlenebilecek. Talihliler, çekilişin hemen ardından sonuçları MP'nin internet sitesindeki bilet sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. İşte 11 Ağustos tarihli çekiliş öncesinde merak edilen ayrıntılar…
11 AĞUSTOS 2025 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU MU?
Sayısal loto sonuçları bugün saat 21.30 itibarıyla yanıt buluyor.Şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
11 Ağustos 2025 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SAYISAL LOTO OYUN TANIMI
Sayısal Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
Sisal Şans, oyununun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılmaktadır.