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Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!
Giriş Tarihi: 04.07.2026 17:39
Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!
4 Temmuz 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi gözetiminde ve noter huzurunda yapılacak çekiliş, MPİ TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve tüm sonuçlar, resmi platformlarda eş zamanlı olarak erişime sunulacak.