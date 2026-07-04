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Giriş Tarihi: 04.07.2026 17:39

Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

4 Temmuz 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi, büyük ikramiyeyi kazanma umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi gözetiminde ve noter huzurunda yapılacak çekiliş, MPİ TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve tüm sonuçlar, resmi platformlarda eş zamanlı olarak erişime sunulacak.

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Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

4 Temmuz 2026 Cumartesi akşamı düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sona ermesiyle birlikte kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiye şansını değerlendirmek isteyen binlerce kişi, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online ve resmi sonuç ekranları üzerinden anında sorgulayarak kuponlarını kontrol etmeye başladı.

Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

4 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Temmuz Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! MPİ Online ile 4 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama!

ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SAYISAL LOTO

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