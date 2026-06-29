Haberler
Fotohaber
Sayısal Loto sonuçları sorgulama! MPİ Online ile 29 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:55
Sayısal Loto sonuçları sorgulama! MPİ Online ile 29 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?
29 Haziran 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişi, şans oyunu meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Milli Piyango İdaresi gözetiminde ve noter huzurunda yapılan çekiliş, MPİ TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonuçları ise eş zamanlı olarak resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.