ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR! Milli Piyango Online ile 13 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Çılgın Sayısal Loto'da 13 Ekim Pazartesi günü yapılacak çekiliş öncesi bilet kontrolleri yoğunlaştı. Haftada üç kez düzenlenen bu popüler oyunda kazandıran numaralar kısa süre içinde açıklanacak. Büyük ödül hayaliyle şansını deneyenler, bu akşamki çekilişin sonuçlarını merakla bekliyor. Peki, 13 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden öğrenilir?
Sayısal Loto 5 Temmuz çekilişi MPİ canlı ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.