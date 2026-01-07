Devasa miktarda altın, o ülke bulundu! Maduro’un ’çaresiz satışı’ ortaya çıktı

Dünya yeni yılın ilk günlerinde ABD'nin küresel petrol devi Venezuela'ya yaptığı saldırı ile sarsıldı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşanan devasa patlamaların ardından Venezuela lideri Maduro ve eşi ABD güçleri tarafından yakalanarak New York'a kaçırıldı.
Maduro'nun akibetinin ne olacağı merakla beklenirken, Venezuela'nın milyarlarca dolar değerindeki tonlarca altını Avrupa'da bulundu.
MADURO TONLARCA ALTINI AVRUPA'YA GÖNDERMİŞ
İngiliz haber ajansı Reuters, gümrük verileri ve İsviçre yayın kuruluşu SRF'nin raporlarına göre Maduro yönetimnideki Venezuela'nın 2013 ile 2016 yılları arasında devasa miktarda altın rezervini İsviçre'ye gönderdiğini öne sürdü.
KRİZLERE KARŞI NAKİT İÇİN KULLANILDI
Yaklaşık 5,20 milyar dolara tekabül eden bu miktar, Maduro yönetiminin ekonomik krize karşı altın rezervlerini nasıl kullandığını da gözler önüne serdi.
Piyasa analistlerine göre, Venezuela Merkez Bankası (BCV) 2012-2016 yılları arasında girdiği ciddi bir finansal darboğaz nedeniyle nakit döviz ihtiyacını karşılamak için altınları İsviçre'ye gönderdi. BCV, elindeki altın rezervlerini İsviçre'deki rafinerilere işleme, sertifikasyon ve nakit paraya çevirme amacıyla kullandı.
Gümrük kayıtlarına göre 2017 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımların ardından Venezuela ile İsviçre arasındaki altın ticaretinin tamamen kesti. 2017'den 2025 yılına kadar ise herhangi bir altın ticareti kaydedilmedi.
ÇARESİZLİKTEN ASYA PAZARINA SATILDI
Reuters'a konuşan StoneX Piyasa Analisti Rhona O'Connell, süreci şu sözlerle değerlendirdi: "2012 ile 2016 yılları arasında Venezuela Merkez Bankası tarafından büyük bir 'çaresizlik satışı' gerçekleştirildi. Bu altının büyük bir kısmının İsviçre'ye gelmiş olması şaşırtıcı değil. Sonraki yıllarda bu varlıklar ya finans sektöründeki karşı taraflarda kaldı ya da küçük barlar halinde Asya pazarına satıldı."
İSVİÇRE MADURO'NUN VARLIKLARINI DONDURDU
İsviçre Federal Konseyi, geçtiğimiz Pazartesi günü (5 Ocak 2026) aldığı bir kararla Maduro ve 36 yakınına ait tüm varlıkları dondurduğunu açıkladı.