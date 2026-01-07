Devasa miktarda altın, o ülke bulundu! Maduro’un ’çaresiz satışı’ ortaya çıktı

KRİZLERE KARŞI NAKİT İÇİN KULLANILDI

Yaklaşık 5,20 milyar dolara tekabül eden bu miktar, Maduro yönetiminin ekonomik krize karşı altın rezervlerini nasıl kullandığını da gözler önüne serdi.

Piyasa analistlerine göre, Venezuela Merkez Bankası (BCV) 2012-2016 yılları arasında girdiği ciddi bir finansal darboğaz nedeniyle nakit döviz ihtiyacını karşılamak için altınları İsviçre'ye gönderdi. BCV, elindeki altın rezervlerini İsviçre'deki rafinerilere işleme, sertifikasyon ve nakit paraya çevirme amacıyla kullandı.

Gümrük kayıtlarına göre 2017 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımların ardından Venezuela ile İsviçre arasındaki altın ticaretinin tamamen kesti. 2017'den 2025 yılına kadar ise herhangi bir altın ticareti kaydedilmedi.