On Numara sonuçları 22 Ağustos 2025 sorgulama: Milli Piyango Online ile On Numara çekilişi açıklandı mı?

Haftanın en çok araştırılan şans oyunlarından biri olan On Numara, çekiliş heyecanıyla gündemde. 80 numara içinden 22 şanslı rakamın belirlendiği oyunda, sonuçlar Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve canlı yayın üzerinden açıklanıyor. Her hafta binlerce kişi tarafından oynanan On Numara sonuçları sorgulama ekranı ile ziyaret ediliyor.
On Numara çekilişi, her hafta pazartesi ve cuma akşamları düzenleniyor. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi'nin resmi platformları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Sonuçlara aynı zamanda millipiyangoonline.com adresinden de ulaşılabiliyor.
22 Ağustos 2025 cuma çekilişi saat 20.00'te gerçekleşecek çekilişle ortaya çıkacak.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NASIL OYNANIYOR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 10 TL'dir.
On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır!