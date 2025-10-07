SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! 💥 Süper Loto Sonuçları Sorgulama Ekranı 7 Ekim 2025 (Tıkla hızlı öğren)

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 7 Ekim 2025 itibarıyla tamamlandı. Şansını deneyenler, kazanan numaraları öğrenmek ve biletlerini kontrol etmek için MPİ'nin online sorgulama ekranını kullanıyor. İşte Süper Loto sonuçları ve detaylı sorgulama rehberi…
Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 20 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.