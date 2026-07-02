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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 2 Temmuz Perşembe MPİ Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 02.07.2026 17:26

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 2 Temmuz Perşembe MPİ Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama

2 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran binlerce kişinin yakın takibindeydi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiye tutarları resmen açıklandı. Sonuçlar, şans oyunu meraklıları tarafından yoğun ilgi görürken, açıklanan rakamlar kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 2 Temmuz Perşembe MPİ Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama

2 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Kupon sahipleri sonuçlarını sorgularken, ikramiye dağılımı da Milli Piyango Online üzerinden erişime açıldı.

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 2 Temmuz Perşembe MPİ Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama

2 TEMMUZ SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

2 Temmuz Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 2 Temmuz Perşembe MPİ Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 2 Temmuz Perşembe MPİ Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 2 Temmuz Perşembe MPİ Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SÜPER LOTO

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