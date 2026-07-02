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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 2 Temmuz Perşembe MPİ Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 02.07.2026 17:26
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 2 Temmuz Perşembe MPİ Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama
2 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran binlerce kişinin yakın takibindeydi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiye tutarları resmen açıklandı. Sonuçlar, şans oyunu meraklıları tarafından yoğun ilgi görürken, açıklanan rakamlar kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı.