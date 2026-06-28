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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 28 Haziran Pazar Süper Loto sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 28.06.2026 18:41
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 28 Haziran Pazar Süper Loto sonuçları sorgulama
28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, büyük ikramiye umuduyla kupon dolduran binlerce kişinin gündemindeydi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar açıklanırken, sonuçlar ve ikramiye bilgileri oyunseverler tarafından yakından takip edilmeye başlandı.