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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 18 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama
Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:47

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 18 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

18 Haziran Perşembe günü yapılacak Süper Loto çekilişi öncesinde şans oyunu tutkunlarının heyecanı arttı. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle kuponlarını oluşturan vatandaşlar, çekilişi takip etmek için Milli Piyango Online ve MP TV yayınlarını yakından izliyor. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sonuçlara çevrilirken, kazandıran numaralar ve ikramiye detayları merak konusu olmaya devam ediyor.

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 18 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, 18 Haziran Perşembe akşamı tamamlandı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından oyunseverler kuponlarındaki numaraları kontrol etmeye başladı. Kazanan rakamlar ve ikramiye bilgileri, kısa süre içinde Milli Piyango Online platformunda yayımlanarak vatandaşların erişimine sunuldu.

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 18 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

18 HAZİRAN SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

18 Haziran Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 18 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 18 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 18 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SÜPER LOTO

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