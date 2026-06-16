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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 16 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama
Giriş Tarihi: 16.06.2026 17:35

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 16 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

16 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi öncesinde talihlilerde heyecan doruğa ulaştı. Büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar, çekilişi takip etmek için Milli Piyango Online platformuna ve MP TV canlı yayınına yöneldi. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı da en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı.

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 16 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 16 Haziran Salı akşamı yapıldı. Çekilişin tamamlanmasının ardından binlerce kişi kuponlarındaki rakamları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmeye çalıştı. Açıklanan sonuçlar, kısa süre içerisinde Milli Piyango Online üzerinden erişime açılarak katılımcıların sorgulamasına sunuldu.

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 16 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

16 HAZİRAN SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

16 HaziranSüper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 16 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 16 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 16 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#SÜPER LOTO

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