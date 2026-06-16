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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 16 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama
Giriş Tarihi: 16.06.2026 17:35
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Online 16 Haziran Süper Loto sonuçları şanslı rakamlar sorgulama
16 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi öncesinde talihlilerde heyecan doruğa ulaştı. Büyük ikramiyenin sahibi olma umuduyla kuponlarını dolduran vatandaşlar, çekilişi takip etmek için Milli Piyango Online platformuna ve MP TV canlı yayınına yöneldi. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı da en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı.