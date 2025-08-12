SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 12 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto heyecanı bu akşam yeniden başlıyor! 12 Ağustos 2025 Salı günü yapılacak haftanın dördüncü çekilişi, noter denetiminde ve Milli Piyango İdaresi'nin YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Kazandıran numaralar ve tüm sonuçlar, çekilişin ardından belli olacak. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları...
12 AĞUSTOS 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
12 Ağustos 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.