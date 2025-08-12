Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ ile 12 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 12.8.2025 17:04

Süper Loto severler için geri sayım başladı! 12 Ağustos 2025 Salı günü yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Haftanın son çekilişi, her zamanki gibi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek. Milyonlarca talih adayı, açıklanacak şanslı numaraları merakla bekliyor. Çekilişin ardından sonuçlar, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinden kolayca öğrenilebilecek. İşte 12 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları ve çekilişe dair tüm ayrıntılar…

Süper Loto heyecanı bu akşam yeniden başlıyor! 12 Ağustos 2025 Salı günü yapılacak haftanın dördüncü çekilişi, noter denetiminde ve Milli Piyango İdaresi'nin YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Kazandıran numaralar ve tüm sonuçlar, çekilişin ardından belli olacak. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları...

12 AĞUSTOS 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
12 Ağustos 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

12 AĞUSTOS SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR
Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

