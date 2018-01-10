Yahu hepimiz atladık! Hepimiz uyuduk!

Hepimiz Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığına aday olmasını "çok doğal" karşıladık.

Partisi gösterecekti, o da aday olacaktı. Bu kadar basitti.

Kazın ayağının hiç de öyle olmadığını ıskaladık.

İyi Parti, Meral Hanım'ı aday gösteremez!

Çünkü hiçbir seçime girmemiştir. Yepyeni kurulmuştur.

Cumhurbaşkanlığına ancak mecliste grubu bulunan partiler ya da en son seçimde geçerli oyların en az yüzde beşini alabilmiş partiler aday gösterebiliyorlar. (Yüzde 1'erden 5 parti ya da yüzde 0.50'şerden 10 parti de biraraya gelebilir, kanun müsait.)

Ya da partisine bakılmaksızın en az 20 milletvekili yapabiliyor bunu.

Ya da dilekçeyle 100 bin vatandaş...

Meral Hanım'ın partisi henüz hiçbir seçime katılmış değil. Meclisteki "adamları" da 20 değil, yalnızca 5 kişi. (Ki bunlar da İP şemsiyesi altında kazanmış değil, MHP'den aktarma kişilerdir. Eh, bu bile, İP'nin MHP'den ancak ne oranda oy apartabileceğini göstermiyor mu?)

Bir tek yol kalıyor: 100 bin imza toplamak.

Ancak, Abdullah Gül için geçerli olacak sorunlar Meral Akşener için de geçerlidir.

100 bin imza toplamak (100 bin "taraftarı" olduğunu varsaysak bile) deveye hendek atlatmaktan daha zor.

Maliyeti de, adam başı 150 liradan hesaplanırsa, 15 milyon lira.

Bu toplam, herhangi bir babayiğidin "cebinden" karşılayabileceği bir para değildir. (Haa, bakınız, "Koç ailesinden biri" aday olsaydı o zaman kolaydı. Muhalif basın isterse şu işi bir daha düşünsün!)

Kaldı ki, "pratik" sorunlar hep geçerlidir: Vatandaş önce notere parayı uçlanıp sonra tahsilata mı gelecektir? Para önceden mi dağıtılacaktır? 150 lirayı alıp kaçacak kaç kişi çıkabilir? Anadolu'nun bir ucundan bir vatandaşın 150 lirasını almak için Ankara'ya gidip dönmesi ona toplam kaça patlayacaktır? Kaç kişi "ablama helal olsun" diyerek 150 lirasının üstüne bir bardak soğuk su içebilecektir?

Şimdi duyduğumuza göre Vatan Partisi de 100 bin imzayla Doğu Perinçek'i aday göstermeye hazırlanıyormuş...

Varyete başlıyor, kabak çekirdeklerinizi hazırlayınız. Çıtlaya çıtlaya seyredersiniz ki ne güzel.