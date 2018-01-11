Anket seviyorsanız alın size anket.

Üstelik bu anketin "güvenilir" olduğunu muhalif yazarlar bile itiraf ediyorlar. "Konsensus" araştırma şirketi yapmış.

Seçmenin yüzde 45'i AKP'ye, yüzde 24'ü CHP'ye oy verecekmiş... HDP barajın altında, yüzde 9 gibi... Meclise hiç giremeyebilir...

Fakat bu "meclis" seçimi.

Cumhurbaşkanlığı seçimine gelince iş azıcık değişiyor:

AKP adayına yüzde 48, CHP adayına yüzde 25 çıkıyor...

Bu ne biçim muhabbettir?

Ne hikmetse, bir cenahta yüzde 3, öbür cenahta yüzde 1 oranında vatandaş, meclis seçiminde partisinden esirgediği oyu partisinin cumhurbaşkanı adayına veriveriyor!

Seçmen "sistemin değiştiğini" bazı politikacılardan daha iyi anlamış.

Hani "hem cumhurbaşkanlığını hem iktidarı alacağız" diyenler vardı ya, ikisini farklı şeyler sananlar, ankete göre onlara çıkan oy mecliste yüzde 3, başkanlıkta gene yüzde 3...

"Yüzde 5 alırlarsa başarılı sayacağız" demiştik, galiba sayamayacağız.

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İmdi... Erdoğan yüzde 48...MHP'nin oyu yüzde 11-12 görünüyor.MHP başkanlık seçiminde Erdoğan'ı destekleyecek.Hadi biz yüzde 10 diyelim, iyice düştüğünü kabul edelim:48 artı 10... 58 eder.Erdoğan yüzde 58'le ilk turda işi bitirdi!Daha neyi tartışıyorsunuz?Ama bu alt tarafı bir ankettir, daha seçime bir buçuk yıl var, politikada yirmi dört saat bile çok uzun bir süredir, anket sonuçlarını seçim sonucu sanırsak adam olmayız, estek köstek.Oranlar kımıldayabilir, "" çıkabilir, ama "değişmesi için hiçbir neden yok.Ancak Bahçeli desteğini çekerse...Bu mümkün değil.Çekse bile MHP'den Erdoğan'a yüzde 2 olsun oy gitmez mi?Hadi diyelim MHP düştü düştü düştü de yüzde üçlere düştü (bunun böyle olması için de hiçbir neden yok.) Erdoğan gene ilk turda kazanır.Çok kişi, ilk turda kazanmak için "" gerekeceğini sanıyor...Hayır! Yüzde 50'den bir tek oy bile fazla çıksa, bir tek oy bile, yeterlidir!Ama dükkânı kapatıp gidecek halleri yok. Ne yani, "" mi diyecekler? Okuru yanılttıkları için özür mü dileyecekler?Nafile girişimleri sürdürecekler. Yalan yazacaklar.Vallahi "" havasıyaratırlarsa da şaşmam.Buna kanacak bir kişi hazır, elde bir:" devrimci şair Ataol Behramoğlu.Kendin pişir kendin ye, kendin şişir kendin yut.