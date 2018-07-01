"Milletvekili transferleri demokrasinin yüzkarasıdır. Seçilen kişinin seçildiği partiyi bırakıp başka bir partiden milletvekili olması oy aldığı vatandaşlara ihanettir."

İmza: Başka bir partiye emirle 15 milletvekili göndermiş olan şahıs.