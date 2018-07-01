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ENGİN ARDIÇ
01 Temmuz 2018, Pazar ENGİN ARDIÇ

En son rezaleti

"Milletvekili transferleri demokrasinin yüzkarasıdır. Seçilen kişinin seçildiği partiyi bırakıp başka bir partiden milletvekili olması oy aldığı vatandaşlara ihanettir."
İmza: Başka bir partiye emirle 15 milletvekili göndermiş olan şahıs.

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