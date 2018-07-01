"Milletvekili transferleridemokrasinin yüzkarasıdır.Seçilen kişinin seçildiğipartiyi bırakıp başka bir partidenmilletvekili olması oy aldığıvatandaşlara ihanettir." İmza: Başka bir partiye emirle 15 milletvekili göndermiş olan şahıs.
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