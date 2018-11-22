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ENGİN ARDIÇ
22 Kasım 2018, Perşembe ENGİN ARDIÇ

Bu ne yaman çelişki anne?

CHP milletvekili , ezanın Türkçe okunmasını istediği için, 1932 yılından başlayarak ezanı Türkçe okutmuş olan CHP'den kovuldu.
Kendisini kovduran Kılıçdaroğlu'na bir haftadır bir araba laf eden Yılmaz da, "kimseye karşı bir sitemim, kırgınlığım yoktur" dedi!
CHP seçmeni olsam sorardım:
Acaba şu ezan konusunda ne düşünüyor?
Al işte, tam punduna getirip sıkıştır, daha ne istiyorsun genel merkez?
Acaba Muharrem İnce de "Allahüekber"in ne demek olduğunu anlayamıyor, camiye Türkçe çağırılmak mı istiyor, öğrenelim.
"Hacı Muharrem" diyorlar ya, herhalde biliyordur canım.

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