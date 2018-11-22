CHP milletvekili Öztürk Yılmaz, ezanın Türkçe okunmasını istediği için, 1932 yılından başlayarak ezanı Türkçe okutmuş olan CHP'den kovuldu.

Kendisini kovduran Kılıçdaroğlu'na bir haftadır bir araba laf eden Yılmaz da, "kimseye karşı bir sitemim, kırgınlığım yoktur" dedi!

CHP seçmeni olsam sorardım:

Acaba Muharrem İnce şu ezan konusunda ne düşünüyor?

Al işte, tam punduna getirip sıkıştır, daha ne istiyorsun genel merkez?

Acaba Muharrem İnce de "Allahüekber"in ne demek olduğunu anlayamıyor, camiye Türkçe çağırılmak mı istiyor, öğrenelim.

"Hacı Muharrem" diyorlar ya, herhalde biliyordur canım.