Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen cumhuriyet bayramı resepsiyonunda "Truvalı Helen" kıyafetine bürünen Büyükelçi Sedef Yavuzalp merkeze alındı.

İnsanın aklına ister istemez bazı sorular geliyor... Kendisine ceza mı verildi, yoksa Kampala gibi bir yerden "kurtarılmış" mı oluyor?

Bundan sonra acaba "daha fiyakalı" bir yere gönderilir mi? Şöyle Paris, Londra falan... Yoksa büsbütün beter bir yere mi çıkar kurası?

Riyad'a gitse hangi kılığa girecektir, kara çarşafa mı?

Peki Sedef Hanım Ankara'da ne olacaktır? Nene Hatun mu, Halide Edib mi?

Hani Çanakkale'yi "ikinci bir İstanbul" yapacak, adını da Troya koyacaktık ya...

En iyisi oraya vali tayin edilsin.

"Mana ve ehemmiyetine" uyar.

Bendeniz bir de yanındaki "Zeus" kılıklı adama da ceza verildi mi, onu merak ederim.

Bari adamcağızı ya Paris ya da Menelaos kılığına soksaydı... Biri Helen'in dostu postu, öteki nikâhlı kocası.

Olmadı, "kaynı" var, Agamemnon.

Onu da Ertuğrul oynasın.