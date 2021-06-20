Yalan haber çok gördüm ama "yalan spot" görmemiştim. Bunu da başardılar.
Memur gazetesinin birinci sayfasının dibinde bir spot: "Cumhurbaşkanı'na hakaret suç olmasın."
Hmm, ilginç diyorsun, okuyorsun: CHP'nin "alternatif yargı paketinde" yer alıyormuş bu teklif.
Ayrıntıları 14. sayfadaymış.
Açıyorsun, öyle bir şey yok.
Karşı sayfaya bakıyorsun, orada da yok.
Bütün gazeteyi tarıyorsun, gene yok.
Hayırdır inşallah.
***İktidar partisi bir yargı paketi hazırladı, bu dördüncüsü oluyor.
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Dert etmeyin, alternatif paket, kesekâğıdı olarak kalacaktır.
CHP'nin "bir şeyler yapar görünmek için" giriştiği nafile hamlelerden birisi...
Tıpkı, Orta Anadolu'ya kuracakları ve içinde yurt dışından doktoralı 20 bin gencimizin çalışacağı ambalaj sanayii kenti gibi.
Projeyi hazırladıkları sırada yurt dışından doktoralı sayımız 517 olmuştu...
Eh, CHP iktidara gelene kadar 20 bini bulur herhalde, şöyle 2063 seçimleri falan.
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KAHVE NASIL OLSUN?
"Amacım içimi soğutmaktı. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."
Onur Gencer (İzmir HDP İl Başkanlığı'nı basıp bir kızı öldüren kişi)