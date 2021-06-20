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ENGİN ARDIÇ
20 Haziran 2021, Pazar ENGİN ARDIÇ

Pazar yazısı olmayan yazı

Yalan haber çok gördüm ama "yalan spot" görmemiştim. Bunu da başardılar.
gazetesinin birinci sayfasının dibinde bir spot: "Cumhurbaşkanı'na hakaret suç olmasın."
Hmm, ilginç diyorsun, okuyorsun: CHP'nin "alternatif yargı paketinde" yer alıyormuş bu teklif.
Ayrıntıları 14. sayfadaymış.
Açıyorsun, öyle bir şey yok.
Karşı sayfaya bakıyorsun, orada da yok.
Bütün gazeteyi tarıyorsun, gene yok.
Hayırdır inşallah.

***

İktidar partisi bir yargı paketi hazırladı, bu dördüncüsü oluyor.
'e sunuldu. Elbette kanunlaşacak.
Buna göre , , bu arada ve kanunları da değişiyor...
Muhalefet hiçbir şekilde engelleyemez.
Engelleyemeyince ne yaptılar?
Bir "alternatif paket" hazırlamışlar, sanki kimsenin umurundaymış gibi.
Elbette geçmeyecek.
Ters kelepçe yasaklanacakmış, tutuklamada "katalog suçlar", gizli soruşturmacı müessesesi kalkacak, kadın ve çocuğa şiddet içeren suçlarda uzlaşma aranmayacak, şimdi sıkı durun, hakarete hapis cezası da kalkacak ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suç olmaktan çıkacakmış!
Bu ne halt etmektir?
CHP her isteyenin göğsünü gere gere 'a hakaret edebilmesini mi istiyor?
Hakaret ile eleştiri arasındaki çizgiyi biliyorlar da mı konuşuyorlar?
Yoksa Kılıçdaroğlu'nun zorla CHP milletvekillerine "kilitlediği" tazminat cezaları mı artık ağır gelmeye başladı?
Alternatif pakette tanım "o anda görevde bulunan Cumhurbaşkanı" şeklinde netleştirilmemiş, ya birileri "eski Cumhurbaşkanları'na da" hakaret etmeye kalkarsa ne olacak? Bunu hiç düşündüler mi?

***

Dert etmeyin, alternatif paket, kesekâğıdı olarak kalacaktır.
CHP'nin "bir şeyler yapar görünmek için" giriştiği nafile hamlelerden birisi...
Tıpkı, 'ya kuracakları ve içinde yurt dışından doktoralı 20 bin gencimizin çalışacağı ambalaj sanayii kenti gibi.
Projeyi hazırladıkları sırada yurt dışından doktoralı sayımız 517 olmuştu...
Eh, CHP iktidara gelene kadar 20 bini bulur herhalde, şöyle 2063 seçimleri falan.

***


KAHVE NASIL OLSUN?
"Amacım içimi soğutmaktı. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."
(İzmir HDP İl Başkanlığı'nı basıp bir kızı öldüren kişi)

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