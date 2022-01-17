CHP'de bütün kongreler, pardon kurultaylar ertelendi. İlçe, il, genel, hepsi.

Öyle ya, herkes kongre yapar, CHP kurultay yapar.

Ara sıra "çalıştay" da yapar, ne demekse?

Bunların "saylavları" da vardır, "kamutayda" bulunurlar.

Nurullah Ataç mıydı kimdi o, bu partiye "Kamubuyurum Tüz Bölemi" demişti...

Şimdi merak edin, niçin oy alamıyorlar acaba?

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Çünkü ertelemeseler parti "kendi içine kapanacakmış", genel başkanlarının deyimiyle.

Tercüme edelim: Birbirlerini yiyecekler.

Bir yandan Kemalciler, öbür yandan Ekremciler bastıracak.

Belki Atatürkçüler bile cılız seslerini duyurmaya çalışacaklar.

Allah korusun, ya Kılıçdaroğlu devrilirse?

Çünkü genel başkan eylül ayında seçim bekliyormuş, enerjisini kurultayda tüketmek istemiyormuş.

Eylülde seçim olmayacak, tüh yanılmışım diyecek.

Böylece bir yıl daha koltuk garanti.

Seçimi kaybedince de nasıl olsa yeni bir formül bulur.

Bütün bunlar çok demokratik gelişmeler.

Ya da "daaevrimci" arkadaşların deyimiyle çok "temukraatik"...

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LEZZETLİ MÜZİK

Müzik piyasasında CD öldü. YouTube gibi hazırlopçu siteler bedava sunumlarıyla CD'yi öldürdüler.

Netflix falan da DVD'yi öldürdü.

Günün birinde bunları çalmaya ya da oynatmaya alet de bulunmayacak, üretilmeyecek, eskiler de bozulunca o diskleri nereye sokacağız acaba?

Son yıllarda, biliyorsunuz, bir "eskiye dönüş" modası çıktı.

Plak üretiliyor artık, bildiğimiz eski usul iğneli "pikaplarda" çalınan 33 turluk plaklar...

Hikmetini anlayabilmiş değilim.

Gençlere soruyorum: Evladım, siz manyak mısınız, niçin yeni teknolojiyi bırakıp da eskiye dönüyorsunuz?

Attan inip eşeğe mi biniyorsunuz?

Kem küm ediyorlar, bilemiyorlar.

O plak çok çalınırsa cızırtı yapar, kolayca çizilir, pikabın iğnesini bulmak ve değiştirmek de ayrı dert.

Geri teknoloji yani...

Şimdi konuya açıklık geldi: Unkapanı İMÇ çarşısında bir yapımcı, "gerçek müzik dinlemek isteyenler plakları tercih ediyorlar" demiş...

Demek biz aşağı yukarı otuz beş yıldır "sahte müzik" dinliyoruz da haberimiz olmamış.

Altmışlı, yetmişli yılların plakları yeniden basılıyormuş, çünkü "lezzeti başkaymış"..Peki, daha öncesi için de 78'lik plak çıkarın, onları da borulu gramofonda çalarız.

Klasikler için de Edison'un "fonografını" yaparsınız yeniden.

Çok rica ediyorum, Cihangir taraflarından bir entel yazar çıksın da bana şunun lezzetini bir anlatsın.

Acılı kebap gibi cızırtılı bir lezzet olsa gerek.