Muhalefette aday maday yok. Daha doğrusu, var da yok.

Erdoğan'a karşı kazanamayacakları da, muhalif yazarların kafalarına yavaş yavaş dank etmeye başladı... Alarm zilleri çalıyorlar.

İkinci tura kalırlarsa sevinç çığlıkları atacaklar ve Erdoğan kazanınca da Kılıçdaroğlu o meşhur ve klasik demecini patlatacak: Bu seçimin bir tek kaybedeni vardır, o da Erdoğan'dır!

Bu siyasi maskaralık böyle sürüp giderken ortaya yeni yeni "kombinasyonlar" da çıktı:

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacakmış, bütün diğerleri de başkan yardımcısı...

Akşener, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan, hepsi birer cumhurbaşkanı yardımcısı... Öyle ya, seçimle değil, atamayla gelmeyecekler mi? Kim engel olabilir?

Hani ya güzel nane şekeri... Kim demiş başkanlık sisteminde koalisyon olmaz diye?

Yani yüzde 1-yüzde 2 oy almış adamlar da iktidarı paylaşacaklar.

Hanımefendi mutlu olacak. Ötekiler de "olmayan birer başbakan" gibi davranacaklar.

Razı mısınız?

Semra Güzel'i aile işlerinden sorumlu bakan yaparlar herhalde, madem aşk için yaşıyor...

Ben asıl Selahattin Demirtaş'a hangi bakanlığı vereceklerini merak ederim.

İster misiniz Milli Savunma Bakanı olsun?

Bunlar onu da yaparlar.

***

KIRMIZI CEKETLİLER



Fransa'da "ancien regime" zamanında (eski rejim) yedi yaşında alay komutanları, on yaşında tümen komutanları vardı...

Çünkü subaylık yalnızca ve yalnızca aristokratlara mahsustu ve mevkiler de babadan oğula geçebiliyordu.

Bacaksız daha ilkokul yüzü görmeden kendini komutan buluyordu.

Bu yüzden ne kafalar kesildi...

Şimdi İngiliz kraliyet ailesine bakıyorum...

Yok, kadınların birbirinden rüküş ve gülünç şapkalarına değil.

Erkeklerin üniformalarına.

Bunlar "kırmızı ceketliler"... Çelik Bilek dönemindeki o ünlü kırmızı üniforma artık yalnız bunlarda kaldı.

Fakat nedir o apoletler, sırmalar, püsküller, kordonlar, dizi dizi, sıra sıra madalyalar...

Bu adamların "müktesebatı" nedir? Ne başardılar da o madalyaları aldılar? Ne zaman ve nerede askerlik yaptılar?

Hayatında bir tek gün askerlik yapmamış Stalin'in kendi kendini mareşal ilan etmesi gibi...

Onbaşılıktan gelme Hitler'in bütün Alman ordularının başkomutanı oluvermesi gibi...

Cumhuriyetin kıymetini bilelim.

Tamam mı, oldu mu duayen efendi?