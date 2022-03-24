Bazı Ankara memurlarında ya da ruhları kalorifer dumanı kokan memur ruhlu muhalif yazarlarda şöyle bir saplantı var:

"Ben kullanmıyorsam gereksizdir!"

Bunun son örneğini gene 1915 Çanakkale Köprüsü dolayısıyla gördük:

"Geçmeyeceğimiz köprüye niçin para ödüyoruz?"

Senin geçmen ya da geçmemen kimseyi ilgilendirmiyor hemşerim. Geçseydin.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldığında da, hatta Orhangazi Köprüsü açıldığında da bunu yapmıştınız...

"Kimse geçmiyor, para ödüyoruz..."

Kimse geçmiyor dedikleri köprüler vızır vızır.

Sen kendin geçmiyor olabilirsin, bize ne?

Daha pahalıya geliyormuş...

Elbette bedeli olacak. Paran çıkışmıyorsa daha uzun eski yoldan gidersin.

Kestirme istiyorsan bedelini ödeyeceksin.

Ya gidip Eceabat'ta feribot kuyruğuna girersin ya da yeni köprüden bastırır geçersin.

Biri 55 lira, öteki 200 lira, işine gelirse.

Uçak için de böyle değil midir?

İstanbul'dan Ankara'ya gideceksen otobüs bileti 150 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor, uçak 400 liraya yakın.

"Tıngır mıngır" geze geze giderim, yolda ayran da içerim, çişimi de yaparım dersen ucuzu var.

Çabuk gideyim dersen "farkını" vereceksin.

Ekonominin her alanında bu böyledir.

Tahtakale'de de ceket satarlar, Beymen'de de.

Kesene göre tercih senindir.

***

Bunlar hayatı kendi boktan dünyalarından ibaret sanırlar.Kendisi para kazanamadığı için kimse de kazanmamalıdır.Kendisi mıh gibi cimri olduğu için kimse de harcamamalıdır.Hırtın biri bir tarihtedemişti...Sonradiye zırvalayan manyaklar dagörüldü.kafası gitgide daha beter madara oluyor...Niçinbre nabekâr?Giden para senin paran değildir, benim param da değildir, devletin parasıdır.Hiçbir ülkenin hiçbir düzenindedenmez.Vergiler birtoplanır, sonra sağa sola harcanır.Örneğin, Keban Barajı'nın bana zerre kadar faydası yok, Zigana Tüneli'nin de yok.Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nin de Karadenizli vatandaşa faydası yok.Birini ya da ötekini taşla toprakla mı dolduracaksınız?İktidara gelirseniz siz onu da yaparsınız.

***

Adam uçaktan korkuyor, uçağa binemiyor...O zaman uçakları da satalım, havaalanlarını da kapatalım.Adam rakı içmeye ancak Ayvalık'a gidiyor.Bodrum ve Antalya'daki bütün otelleri memur lojmanı yapalım.Zaten nedir o öyle, açık saçık kızlar...