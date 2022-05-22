Amerikan yönetimi, Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürmek için daha neler yapabilir?
"Demokratik yollardan" safsatasına inanacak kadar saf değiliz, Türkiye'de yaşıyoruz.
Seçime bir yıl var, ne gibi namussuzluklar sergileyecekler?
Bunu en iyi Ünal Çeviköz bilir ama elbette söylemez.
Kendimiz bulmaya çalışalım...
Birincisi, "yetmişli yıllar" taktiği.
Yani iç karışıklık çıkarmak, cinayetlere yol açmak ve halkta yılgınlık yaratmak...
Bir "kurtarıcı" beklentisi oluşturmak...
Ama bu sefer Amerikan tezgâhına gelecek bir ordu yok.
O tezgâha gelecek halk da yok.
Türk-Kürt çatışması istediler, tutmadı.
Alevi-Sünni çatışmasını yeniden canlandırmak istediler, o da tutmadı.
Sağ-sol çatışması desen, Z kuşağı yemez! Bizim kuşak kadar ahmak değiller.
Şimdi son bir çare olarak Türk- Suriyeli, daha doğrusu Türk-mülteci çatışmasını kışkırtmayı deniyorlar.
Faşistlerin bir kısmı da buna pek teşne ama...
Onlar da, tıpkı solcular gibi, hangi çirkin oyunda "kullanıldıklarını" bilememişlerdi...
Bir diğer yol, polisle solcu süsü verilmiş budalaları kapıştırmak.
Gezi'de olduğu gibi...
Büyük acılar çektik, bedel ödedik, artık kimse bizi kolay kolay oyuna getiremez.
***Bir diğer yol, suikast.
***Geriye "dolaylı yollar" kalıyor.
***İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya katılması için Amerikan yönetimi elinden gelen gelmeyen her türlü namussuzluğu yapacaktır.