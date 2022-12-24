Anlar anlamaz herkeste bir Göbeklitepe tutkusu...

Bu tepede keşfedilen taş yapıtlar, insanlık tarihini, şaka değil, en az beş bin yıl geriye attı.

Milattan önce 5 bin dolaylarından 10 bine kadar dayandı insan eliyle yapılmış taş örnekler... Ve de anlamlı örnekler, öyle el baltası falan değil.

Göbeklitepe'deki dikilitaşlar üzerinde nesli tükenmiş hayvan türleri de bulunuyor.

"Yıldız haritası" çıkaranlar da var. Buranın bir "ayin alanı" olduğu anlaşılıyor ama "yerleşke" belirtileri de yok değil.

Çevresinde daha bir sürü kazı alanı var, onlar da kazılınca yıllar içinde umarız Göbeklitepe'nin "gizemi" daha bir ortaya çıkacak...

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Şimdilik kafamızı fena halde kurcalayan iki şey var.

Bir: Birtakım "çanta figürleri"...

Hani kabartma ve heykellerdeki bütün Ortadoğu "tanrılarının" ellerinde tuttukları çanta benzeri saplı araç... Güç simgesi... Eski Mısır'da da buna tekabül eden "ankh", saplı bir haç... Yalnızca tanrılarda var...

Bu nedir? Ne olabilir?

Kimileri bunu, astronotlarımızın ellerinde taşıdıkları araç gereç çantasıyla karşılaştırmışlardı.

Milattan önce 8-10 binlerde mi?

İki: V yakalı "tünik" giymiş olan bir adam figürü...

Milattan 8 bin yıl önce moda mı varmış da adam tünik giymiş? Tekstil mi varmış da tünik imal etmişler?

Tünik ya da etekli bir pelerin...

Yoruma yer bırakmayacak kadar açık ve seçik.

Gelin de açıklayın.

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VE DE AĞACI

Kendini Hıristiyan gibi hisseden bütün Müslüman vatandaşlarımız mutlu olsunlar: Bu gece Noel gecesi. Limonlu votka içip kiliseye giden ve bir de utanmadan "komünist" olduğunu söyleyen zibidiler de mutlu olabilirler.

(Hazret-i İsa'nın 0 yılında değil de eksi 4 yılında doğduğunu öğrenseler ne yaparlardı acaba?)

Beş yüz kere söyledik, gene de anlamamakta direniyorlar: O ağaç bir "yılbaşı ağacı" değildir, Noel ağacıdır. Ama arada bir hafta gibi kısa bir süre olduğu için kaldırılmaz, yılbaşında da yerinde durur.

Basında "yılbaşı ağacı" yazmakta ısrar eden avanaklara itibar etmeyiniz.

Bir de soruşturun bakalım: Siz dininizi Hıristiyan gibi hissediyorsanız, acaba hangi mezhepten hissediyorsunuz?

Çünkü 24 Aralık gecesi Noel'i Katolikler ve Protestanlar kutlarlar, Ortodokslar kutlamazlar. Onların Noel'i 6 Ocak'tadır.

Kafalar o kadar karıştırılmış ki, "Yahşi Batı" filminde hem kasabanın şerifi hem de papazı olan Lloyd (nasıl oluyorsa?), kilisede günah da çıkarıyordu...

Bir Protestan kilisesinde günah çıkarma! Protestanlara küfür gibi.

Hani kazara filmi bir Batılı seyretse bir tarafıyla gülecek.