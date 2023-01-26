Haber değeri yok ama haber diye yazıyorlar.
Bir özlem işte... Bir "keşke" beklentisi...
İttifaktan bol bir şey olmayan ülkemizde, HDP-EMEP-TİP-EHP-SMF-TÖP ittifakı var, biliyorsunuz.
Belki de bilmiyorsunuz.
İyi. Yakında, İnce-Sarıgül-Özdağ ittifakı geliyor, ona da bakarsınız. Yüzde 1'i geçecekleri tahmin ediliyor.
HDP'yi tanıyorsunuz, TİP'i de duymuşluğunuz vardır.
Peki EMEP nedir? Emek Partisi...
Peki EHP nedir? Emekçi Hareket Partisi...
Peki SMF nedir? Sosyalist Meclisler Platformu...
Peki TÖP nedir? Toplumsal Özgürlük Partisi...
"Yılbaşı Gecesi" filminde Neslişah'ın dediği gibi, biz bunu yaşıyor muyuz gerçekten?
***HDP ayrı, ama ötekiler seçimden bir şeyler bekliyorlarmış.
***Geleneksel çatışma burada da kendini gösterdi: TİP seçime kendi parti logosuyla katılma eğilimindeymiş.
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İsveç'te gözlenen rezillikle ilgili olarak kıyamet kopuyor.
Bu arslanlardan tık yok.
NATO'yla aramız soğudu, bu arslanlar bir şey demiyorlar.
Devlet Bahçeli "NATO'suz ölmeyiz" dedi, bu arslanlar duymuyorlar.
Bu arslanları ciddiye alan varsa benim adım da Napoleon Bonaparte.
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