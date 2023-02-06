Hiçbir yere varacağı yok ama Muharrem İnce'yi ilgiyle izliyorum.
Şikayetçi de olmasa gerek!
CHP'den ayrılmakta haklıydı: Hiç desteklemediler, tam tersine baltaladılar.
"Kaybetsin de başımızdan gitsin" diye düşündüler.
Ayrılacağını ve parti kuracağını da düşünmüşler miydi?
"Kitlelerde karşılığı" olmadığı için parti kursa ne yazardı, kurmasa ne yazardı? Böyle düşünmüş olmalılar.
Haklı da çıktılar: Muharrem İnce'ye yüzde 1, taş çatlasa yüzde 2 oy görünüyor.
O da şimdi "100 bin imza toplayıp aday olmayı" düşleyecek kadar düştü...
Aday olsa ne olacak? Doğu Perinçek ne olacaksa o olacak.
***Peki ne söylüyor? Ne satıyor?
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Sonuç olarak, Muharrem İnce ne yapıyor?
Ne yaptığını kendisi de biliyor mu?
Üzülmesin. Tarihe geçti.
İsim bırakacak. Ansiklopedide madde olacak.
Ekrem Alican ya da Osman Bölükbaşı ne kadar oldularsa o kadar.
İsterse "Turhan Feyzioğlu kadar" diyeyim de sevinsin.
Yoksa Ferruh Bozbeyli mi demeliydim?
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YEMEK NE VAR?
"Güç ve servet içinde yüzen Babil Krallığı'nın haramzade sofralarına karşı Hazret-i İbrahim'in herkese açık, herkesin eşit olduğu, kalabalık arttıkça bereketi artan Halil İbrahim sofrasını kuruyoruz."
Kemal Kılıçdaroğlu