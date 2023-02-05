Türkiye'de "sol" zor durumda.
Zaten ne zaman kolay durumda olmuştu ki?
En güçlü olduğu dönem 1961 Anayasası sisteminin ilk başlarıydı... 1965 seçimlerinde yüzde 3 oy topladılar. Sonra da hiçbir seçimde bu oranı tutturamadılar.
Önemli miydi? Değildi, ama bir başlangıçtı.
Sol sistemden koptu, kendi başına olmadık serüvenlere girişti ve bunu önce 1971, sonra 1980'de yediği tokatlarla çok ağır ödedi.
Attıkları zaman mangalda kül bırakmayanlar kaçacak delik aradılar. Çok da insan öldü pisi pisine.
Amerikan gizli servislerinin oyununa gelip "sokakta macera" aramasaydı... Partiyi güçlendirmeye ağırlık verebilseydi...
Yapamazdı. Türkiye'nin de farkında değildi, sorunlarının da.
Hep "stepne" kimliğine sarıldı kaldı.
Esas olarak CHP, bunlar da çömez...
Önce Kemalist, sonra sosyalist!
CHP nasıl yetmiş iki yıldır seçim kazanamıyorsa sol da bir türlü elle tutulur bir güce ulaşamıyor.
Şimdi bu seçimde ne yapacak?
***Hiçbir şey yapamayacak.