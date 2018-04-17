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HAŞMET BABAOĞLU
17 Nisan 2018, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Ayna

Kargaşa den doğar, korku ten doğar, zayıflık güçten doğar. Düzen ya da düzensizlik sayıdadır. Cesaret ya da korkaklık tavırdadır. Güçlülük ya da güçsüzlük görünümdedir.
(SAN ZU/Savaş Sanatı)

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