Gecenin çok geç vakitlerinde bile kokoreççiler, midyeciler, tavuk dönerciler önünde kuyruk yapanlar...

Avm'lerde zincir hamburgerciler önünde bayram havasına giren kalabalıklar...

Büyük caddelerde adım başı açılan baklavacı ve künefecilerde mola verenler...

Şehrin her köşesinde bu görüntülerle karşılaşıyorum.

Sonra eş dost muhabbetlerine kulak verince ve sosyal medyada giderek artan sıklıkta yazılıp çizilenlere bakınca tam tersi bir tablo karşıma çıkıyor.

O da şöyle...

Tatlı ve tuzluya son.

Doğru ve yanlış beslenme şeklinde keskin bir ayrım yapıp birinciye ilaç, ikinciye zehir muamelesi.

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Ne bu?Bir türmı?Hatta bu tablo bize yeni tip birarayışıyla "hayat bildiği gibi gelsin"diyençatışmasınıgösteriyor olabilir mi?Bir bakıma öyle...Ama gözlemlerim "" tayfasının bazendüşündürüyor!Peki sağlıklı beslenmeye karşı mıyım? Asla!Ruhumuzu "katılaştırmamak" şartıyla metabolizmamız için bu beslenme tarzını şiddetle destekliyorum.Ancak ciddi bir sorun var.Malum, çağımızın insanı saçının telinden tırnağına kadar endişe hastalığından muzdarip...Buna şimdi bir deekleniyor.Uzun ve önemli konu...Fakat bugünlük sadece şu temel noktayı zihnimizde sorgulamaya açmak istiyorum...ülkeleri silindir gibi ezip geçiyor.Geçtim, şekeri, şunu bunu...Laboratuvarda üretilmiş "" gibi akla hayale sığmayacak gelişmelerin ürüne çevrilip market raflarına çıkmasına çok az kaldı....Peki medya ne yapıyor?Endüstriyi gözden kaçırıp "sağlıklı beslenme" kültürü üzerindenReva mıdır bu?Sonuç alınabilir mi?Dahası, bu yolla esas problemin üstü örtülüp gizlenmiyor mu?