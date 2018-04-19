Daha önce uzun uzun yazdığım bir konu.

Bugün çok kısa değineceğim...

ABD'de seçim yenilgisini tadan küreselci çekirdeğin Londra'da kendine "yuva" kurma çabası önemliydi. Bu çerçevede ve Brexit'in de etkisiyle Birleşik Krallık ile ABD'nin birbiriyle kanlı bıçaklı oluşuna uyanmamız epey zaman almıştı.

Şimdi de başka bir problem var.

Umarım yanılıyorumdur...

Fakat bu sefer de iki ülke arasındaki yeni bir ittifak modeline doğru ilerleniyor olmasına uyanamıyor gibiyiz.

Washington ile Londra arasındaki yeni uzlaşma ve küreselcilerin Macron'u da üçüncü olarak masaya oturtma çabalarına bakarsak...

Rusya'nın durumu daha da sıkıntılı olacak demektir.

Yeni gelişmeler Türkiye'nin bekasını da yakından ilgilendirecek.

Elimiz güçlü...

Bağımsızlık vurgumuzu anlamayan kalmadı.

Ancak öyle bir dönemdeyiz ki, dış politika taktiklerimizin sık sık yenilenmesi gerekiyor. Bunu kabul edelim!