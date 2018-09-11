"Sam Amca'nın şansına bakın!..

İkiz kulelerin yıkılışının hemen ertesi günü Boston havaalanında terk edilmiş bir arabada bir Kuran ve Arapça el yazısıyla uçuş talimatları buldular.

Araba teröristlerin lideri Muhammed Atta tarafından kiralanmıştı.

Saldırının büyük şokuna rağmen Amerikan istihbaratının davaya böyle odaklanması kamuoyuna güven vermişti.

Üstünden bir hafta geçmedi ki, ikiz kulelerin iki blok ötesinde Atta'nın pasaportu bulundu.

Yangın ve yıkılış sırasında kulelerden uçuşan kâğıt parçalarını izlemiştik ama uçağı gökdelene çarptıran Atta'nın pasaportunun cehennemden sağ salim çıkmış halde ele geçmesi bambaşka bir şey..." Sanmayın ki, bu dokunaklı fakat dalgacı satırlar bir komplo teorisyenine ait! Hayır!

İlginç kitaplar yazmış bir toplumbilimci ve köşe yazarı olan Anne Karpf bu satırları 11 Eylül'den bir yıl sonra Guardian'da kaleme almıştı.

***

***

11 Eylül 2001 Saldırısı resmi tarih ve dünya medyasına göre "kapanmış" bir dosya...Ama kamuoyu için o dosya hâlâ açık ve muammalarla dolu.Bu iki sorunun cevapları üzerindeki sessiz şüpheler sürüyor.Ancak şunu biliyoruz...İkiz kulelerin yıkılışının hemen ardından "i" için tetik çekildi.Bugün de uluslararası planda yaşadığımız ne varsa, hepsi 11 Eylül ile açılan safhanın birer uzantısıdır.Görüp rastlıyorum, 11 Eylül'ü yaşamamış ve merak edip öğrenmemiş çok genç var.Onlar da vakit geçirmeden dönüp olup bitenleri detaylarıyla öğrenmeli.Düşünün, dönemin ABD Başkanıo gün uykuya yatmadan önce (nasıl uyuyabilmişse artık!) hatıra defterine şöyle yazmış: "..."Üzerinden 17 yıl geçti...İnsan şimdi ister istemez Netanyahu'nun çok daha önce, yani 1995'te yazdığı kitapta "" dediğini hatırlıyor.Ne isabet, değil mi!Neyse, günümüze gelecek olursak...Hayır! Bu kavganın kapısı 11 Eylül 2001'de açılmıştır.General Wesley Clark'ın 2005'te yaptığı bir konuşma bu bakımdan ilginçtir: "Bush yönetimi 11 Eylül'ün hemen ardından beş yılda yedi ülkeyi kapsayacak bir savaşın emrini verdi." Afganistan ve Irak'ı biliyoruz.Ya diğerleri?de planlandığı amaİngiltere ve Fransa'nın bugirişimi önlediği doğrumuydu?