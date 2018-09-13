Kalabalık bir grup insan...

Kendi aralarında çatışıp koklaşarak vakit geçiriyorlar.

Çok uzun zamandır böyleler...

Hallerinden memnun olmadıkları söylenemez.

Zaman zaman aralarından bazılarını diş masraflarını devlete ödetme, ailecek diplomatik pasaport kullanma, trafikte araç geçiş üstünlüğü gibi tonla avantajı kullanmak üzere meclise gönderiyorlar; bazılarını uzun bir süre medyanın göz hizasında tutup egolarını doyurarak hoş tutuyor, sonra birden yerine başkasını koyuveriyorlar.

İki slogan, üç klişe kelimeyle birbirini selamlamalar; yerli yersiz Atatürk'e yapılan atıflar ve üçer beşer bir araya gelip yapılan parti dedikodularından ibaret bir hayat!

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