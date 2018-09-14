Hazırlanmalıyız...***
İyi savunma iyi hazırlıkla mümkün.
Devlet olarak, kamuoyu olarak, fertler olarak uyanık ve hazırlıklı olmamız gereken şeyler var.
Dünya öyle boş bırakmaya gelmiyor artık!
Kimse oyunun dışında kalamıyor.
Hakkında donanımlı olmamız gereken kavramlar, terimler, işaretler var.
Mesela "bulaşıcı hastalık" kavramı...
Karantina, salgın, vd.
Biliyoruz ki...
Dünya kadın, çocuk demeden katledilen insanlara
kayıtsız kalıyorlar.
Kınama törenleri eninde sonunda bitiyor, kalpleri saran üzüntü yavaş yavaş gevşiyor.
Toplu kıyımlar, iç savaşlar, iç parçalayan dramlar bile rutine dönüşüyor.
Fakat bir de kamuoylarının "hastalık
" konusuna yaklaşımını düşünün ya da "salgın alarmları
" karşısında toplu tepkiyi...
Hemen herkes ayağa kalkıyor, tedirginlik her yanı sarıyor.
Burada kilit nokta şu...
Modern insan öyle bir hale getirildi ki, sağlık endişesine kapıldığında bütün metanetini kaybedebilir; en yakın dostlarını satabilir, inandığı davalarını unutabilir
...***
Hemen eylül başında...
Biz şarbon haberleriyle haşır neşirken...
Uluslararası medyada yolcu dolu dört uçakla ilgili karantina haberleri
çıktı.
Dubai'den New York
'a, Cezayir'den Fransa'ya, Nijerya'dan Londra
'ya ve Münih'ten Philadelphia'ya giden uçaklar...
Ortalık biraz karıştırıldı, tartışmalar, panik testleri, vd.
Sonra "rutin olay hepsi, zaten birer saatlik yolcu karantinaları normal" denilip olaylara ilgi söndürüldü. Bir tür sosyal deney gibiydi
.***Vekalet savaşları, sıcak savaşlar, ticaret savaşları falan derken
...
Öyle anlaşılıyor ki, yeri ve zamanı geldiğinde "hastalık/ mikrop bulaşmaları
" da devreye girecek.
En azından bunu hesaplayanlar var.
Bu noktada...
"Karantina
" çok kritik bir terim ve uygulama.
Yeryüzünde yeni sınırlar çizmek, en yakın yerleri ve toplulukları bile birbirinden ayırmak için
çok etkilidir...
Bilmem anlatabiliyor muyum?
Yeni dünya düzenini inşaya çalışanlar bu uğursuz araçları kullanmaya hazırlanıyorsa, bizler de en azından zihinsel olarak savunmaya hazırlanmalıyız.
Bilgilenmek, öğrenmek önemli.
Agâh olmak zorundayız.