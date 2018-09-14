Hazırlanmalıyız...

İyi savunma iyi hazırlıkla mümkün.

Devlet olarak, kamuoyu olarak, fertler olarak uyanık ve hazırlıklı olmamız gereken şeyler var.

Dünya öyle boş bırakmaya gelmiyor artık!

Kimse oyunun dışında kalamıyor.

Hakkında donanımlı olmamız gereken kavramlar, terimler, işaretler var.

Mesela "bulaşıcı hastalık" kavramı...

Karantina, salgın, vd.

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