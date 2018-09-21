"ABD Suriye'den çekilmeyecek!" Gündem o kadar dolu ve hızla ilerliyor ki...

Ankara ziyareti dönüşünde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni Suriye Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in bu sözü güme gitti; üzerinde yeterince durulamadı.

Ha, diyeceksiniz ki...

ABD'nin çekileceği mi vardı ki, bu sözü yeni bir şeymiş gibi ele alalım?

Haklısınız.

Ama sözün kime söylendiği ve gerekçesi önemli...

Jeffrey'in üzerinden Pentagon bir kez daha hem bölgedeki güçlere ve Türkiye'ye, hem de Başkan Trump'a mesaj verdi.

Malum, Trump iki ayda bir konuşmalarının arasına Suriye'den çekilme arzusunu sıkıştırıyordu. Pentagon bir kez daha "kes artık!" demiş oldu. Kesecektir!

Türkiye'ye verilen mesaj ise kritik.

ABD'nin YPG/PKK unsurlarını da kullanarak Kuzey Suriye'yi egemenlik alanı olarak daha uzun süre elinde tutacağı açık.

Hiç hayallere kapılmadan tetikte durmak zorundayız.

Belli ki, o bölgede yeni bir devlet ve Akdeniz'e kadar uzanacak bir kuşak oluşturma tehdidi sürecek...

İlginç olan şu...

Hem James Jeffrey hem de Pentagon sözcüsü Eric Pahon aynı gerekçeyi kullanıyor: "DEAŞ'la mücadeleye devam ediyoruz, DEAŞ bitinceye kadar kalacağız." Neyse ki, artık akıllandık...

İki, üç yıl önce olduğu gibi bu ifadeleri oldukları gibi yutmuyoruz.

"DEAŞ bitinceye kadar kalacağız" demek, aslında "istersek, DEAŞ'ı canlandırırız!" anlamına geliyor.

Sonuç...

Suriye topraklarında bilinen filmin henüz sonuna gelmedik.

Daha yaşayıp göreceğimiz çok şey var.