Mısır'a dikkat, deyip duruyorduk...

O darbe sadece Müslüman Kardeşler'i iktidardan ve toplumdan silmek için yapılmadı; Doğu Akdeniz'de Mısır'a biçilen rollerin pürüz çıkartmadan yerine getirilmesi içindi, deyip duruyorduk...

Ama ikna olmak zordu.

Çünkü Sisi hamisi Batı liderleri karşısında feci ezik fotoğraflar veriyor, müttefikleri BAE, Suudi Arabistan ve İsrail yanında geri planda kalıyordu.

Oysa sözünü ettiğimiz denklemde Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın rolü gözden kaçırılmamalı.

Kaldı ki, yakın zamanlarda Mısır'ın kara sularında dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden birinin bulunduğu da hep görmezden gelindi.

Bilmiyorum, AB, Güney Kıbrıs ve Mısır arasında yapılan gaz nakil anlaşmaları ve Yunanistan ile Sisi arasındaki flörtleşmeler artık bir şeyleri anlatmaya başlamış mıdır?

Sırada ne var?

Mısır, Türkiye'yle arasını iyice sertleştirirse şaşırmam.