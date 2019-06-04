Gezi'yi, doğrudan Gezicilerin talep ve tanımları üzerinden eleştirdik...

Yanlış yaptık.

Açın bakın, "Gezi'nin eleştirel analizi" diye yazılıp çizilenlere...

Çoğunda şunu görürsünüz...

Ya eylemin hak ettiğinden fazla ve abartılı biçimde sosyolojik açıdan yaklaşılmıştır...

Ya da "nihayetinde üç beş çapulcu ve hainin kışkırtması" denilip geçilmiştir.

Hatta hatırlıyorum...

Zamanın "beyaz" medyası (en başta Hürriyet gazetesi) birdenbire "Gezi hareketi ve Y kuşağı" rüzgarı oluşturmuş ve bu kuşağı öyle parlatmıştı ki, hepimiz onlara uzun uzun laf yetiştirmeye çalışmış ve 80 sonrası doğanları bu kadar yüceltmenin anlamsızlığını anlatmaya kalkmıştık.

Yanlıştı.

Esası gözden kaçırmıştık.

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Oysa Gezi,apaçıkkomplosuydu.Ülkemizin büyük bankasının reklam karakteri yaparak kitlelere sevdirdiği ve servete boğduğu malum tiyatrocu "mesele ağaç değil, sen hâlâ anlamadın mı, hadi gel arkadaşım!" diye boşuna seslenmiyordu...Sonuçta ne oldu?Gezi'deki polis kışkırtmasının rolünü ve nedenini anlamak için üç sene geçti.kafamıza dank etti Gezi'deki FETÖ parmağı.Duvarlara yazılan "" yazısınagelince...Çoğumuz "oğlum, ne manyak tipler bunlar" diye konuşup geçtik.Şimdi görüyoruz işte!O tarihte nasıl derin bir ""nın başlatıldığını;şimdi görüyoruz.Milletin kalbini "Leyla ve Mecnun" ile çalan ama bir yandan da çaktırmadan FETÖ kanallarına büyülü, sırlı garip diziler çeken yönetmen Gezi'den sonra çevresiyle ve aklıyla iplerini koparmıştı.İki gün önce de baklayı ağzından çıkarıverdi.demesini yinehafife almamak gerek."Ergen ruhlu adam" falan demek de fayda etmez.Bu iş Cihangir tayfasından ibaret değil.Geçmişte bu toprakların çocuğu olan hiçbir marjinal, anarşist, devrimci, şucu, bucu böyle laflar etmemişti.Akıllarından bile geçmezdi.İşte tam bu noktadan, bu hayati önemdeki sorulardan kalkarak sorgulamaya başlamalıyız.