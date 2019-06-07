Basit yazacağım... Çok basit. Hatta biraz vulgar olacak.

Çünkü bir sosyal kesimin siyasal "numara"larını ve gitgide bozulan karakterini ifşa edebilmek için gündelik hayattan dem vurmak en iyi yol.

Çünkü apaçık olanı lafları dolandırarak anlatmaya çalışmanın anlamı yok!

Gündelik hayat, anlamak isteyene her şeyi anlatıyor.

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İyi ki sosyal medya var, diyorum bazen.Hele şu Instagram... Tavsiyem şudur ki, siz deve her Allah'ın günü "" diye ağlaşanların, "" veya "" iddia edenlerin bayram tatilini nasıl geçirdiklerine bir bakın!Baktıkça, içinizden "bu nasıl keyiftir kardeşim!" diye söyleneceksiniz; "Allah bozmasın ama bu nasıl bir coşmadır, nasıl dört başı mamur zenginliktir!" Mesela şu alabildiğine şık ve pek gözde "beach club"da denizin üzerine kurulmuş hamakta şekerleme yapan sakallı genç adam daha bir ay öncedeğil mi?Bir konuya açıklık getireyim...Belli bir sosyal kesimden söz ediyorum.Sadece bu bayram, şu yaz falan değil, hep böyleler.Bu hikaye sosyal medya ortaya çıkmadan önce de böyleydi.Para kazanıyor, diledikleri ne varsa, yapıyor, keyiflerinden asla geri kalmıyorlar.Tabii bazı naif insanlar bu uyanıkların sosyal medyada ettikleri laflara bakıpsanıyor.Oysa bu tayfanın sosyal, ekonomik ve kültürel iktidar konularında durdukları yerden iki adım geriye çekilmediler, sadece "" açısından biraz sıkıntı yaşıyorlar, onu da eğer kişisel bir problemleri olursa ""sindeki ahbapları sayesinde aşabiliyorlar.Amakonusundaüzerlerine yok!Yeter artık! Yetti!Herkes imkanı varsa, istediği gibi yaşasın.Ama artık bukırılsın!Şimdilik bu kadar diyeyim...Siz söz konusu tayfanın Instagram fotoğraflarına göz gezdirmeye devam edin...Bakın bakalım...Memleket batmak üzere miymiş?