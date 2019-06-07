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HAŞMET BABAOĞLU
07 Haziran 2019, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Memleket böyle mi batıyor?

Basit yazacağım... Çok basit. Hatta biraz vulgar olacak.
Çünkü bir sosyal kesimin siyasal "numara"larını ve gitgide bozulan karakterini ifşa edebilmek için gündelik hayattan dem vurmak en iyi yol.
Çünkü apaçık olanı lafları dolandırarak anlatmaya çalışmanın anlamı yok!
Gündelik hayat, anlamak isteyene her şeyi anlatıyor.

***
İyi ki sosyal medya var, diyorum bazen.
Hele şu Instagram... Tavsiyem şudur ki, siz de Instagram'a girin ve her Allah'ın günü "memleket yandı bitti, kül oldu" diye ağlaşanların, "kutuplaşmanın baskısı altında bunaldıklarını" veya "ülkenin gericiliğe teslim olduğunu" iddia edenlerin bayram tatilini nasıl geçirdiklerine bir bakın!
Baktıkça, içinizden "bu nasıl keyiftir kardeşim!" diye söyleneceksiniz; "Allah bozmasın ama bu nasıl bir coşmadır, nasıl dört başı mamur zenginliktir!" Mesela şu alabildiğine şık ve pek gözde "beach club"da denizin üzerine kurulmuş hamakta şekerleme yapan sakallı genç adam daha bir ay önce soğan patates fiyatlarının yüksekliğinden kalkarak ülkenin çöküşe doğru sürüklendiğini anlatan komşunuz değil mi?
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Bir konuya açıklık getireyim...
Belli bir sosyal kesimden söz ediyorum.
Sadece bu bayram, şu yaz falan değil, hep böyleler.
Bu hikaye sosyal medya ortaya çıkmadan önce de böyleydi.
Para kazanıyor, diledikleri ne varsa, yapıyor, keyiflerinden asla geri kalmıyorlar.
Tabii bazı naif insanlar bu uyanıkların sosyal medyada ettikleri laflara bakıp hapishane gibi bir hayat yaşadıklarını sanıyor.
Oysa bu tayfanın sosyal, ekonomik ve kültürel iktidar konularında durdukları yerden iki adım geriye çekilmediler, sadece "siyasal iktidar" açısından biraz sıkıntı yaşıyorlar, onu da eğer kişisel bir problemleri olursa "siyaset oligarşi"sindeki ahbapları sayesinde aşabiliyorlar.
Ama orta sınıfın gelecek endişesine teslim olmuş ve zihni bulanık kesimlerini kışkırtmak konusunda üzerlerine yok!
***
Yeter artık! Yetti!
Herkes imkanı varsa, istediği gibi yaşasın.
Ama artık bu aldanma/aldatma çemberi kırılsın!
Şimdilik bu kadar diyeyim...
Siz söz konusu tayfanın Instagram fotoğraflarına göz gezdirmeye devam edin...
Bakın bakalım...
Memleket batmak üzere miymiş?

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