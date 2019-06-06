Apaçık olanı görmekten korkup kör olmak... Hayal kurup gerçek sanmak...

Sloganlara büyük fikirler muamelesi yapmak...

Durmadan toplum bilimlerini yüceltip toplumdan hiç çakmamak...

Üç beş arkadaşını mahalle, mahalleyi memleket saymak...

Günümüz solculuğunu işte bu hastalıklar perişan edip zemininden kopardı ve her türden alçak tezgahın oyuncağı haline getirdi.

Bundan sonra da toparlanması zor.

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