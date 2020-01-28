Sokaktaki insan nereden bilsin, niye bilsin?

Fakat onu bilgilendirme sorumluluğunu almış olanlar bilmeli...

Televizyon kanallarında bitmez tükenmez uluslararası ilişkiler yorumları yapanlar hiçbir ayrıntıyı kaçırmamalılar.

Çünkü şeytan o ayrıntılarda gizli.

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Libya'yı, Hafter'i, Berlin Zirvesi'ni konuşup durduk amakonusuna dikkat çekenler bir elin parmaklarını dahi bulmadı.Oysa ABD medyası ve strateji kurumları sürekli bunu konuşuyor.Nitekim, BAE'nin Hafter'e verdiği Çin silahlarından işin kokusu çıkmaya başladı.Washington'un derinlerinde seslendirilen tez şu:

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AmaHafter'le çok yakındı amani de dışarıda bırakmadı.Milli Mutabakat Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Muhamed Tahir Siyala ile 2018 Mayıs'ında Pekin'de "Kuşak ve Yol" anlaşmasına imza atmıştı.2019 Şubat'ında Libya'daki Çin büyükelçisi Trablus'un Çin'in ekonomik çıkarlarına katkısı nedeniyle kutlamıştı.Malum,tavırlar da değişiyor.O yüzden Trablus, Çin'in Hafter'le bağları konusunda sessiz kalmayı tercih ediyor.

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Peki ne anlayacağız bütün bunlardan?Bir kere Çin'in tabloda yer almayışına aldanmayacağız.Dolayısıyla...Moskova toplantısında iplerin elinden kaçacağından kuşkulanıp Hafter'i geri çağıran ABD için Libya'da durumun şimdilik çözümsüz kalması gerekiyor.Hatta mesele Çin ise...

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Hatırlayın...ABD'nin İran operasyonunu değerlendirirken de Çin ile İran arasında Eylül 2019'da yapılan muazzam anlaşmaya bakmayı ""tuk!Oysa masaya öyle böyle değil,koymuştu Çin...Ne ambargonun ne de gerginlik oyununun anlamı kalırdı bu durumda.gerekirdi, edildi.

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Hepimiz biliyoruz da, ne olduğunu tam anlayamıyoruz.Birdenbirebelası ortaya çıktı.Çin, tıbben bu belanın altından kalksa bile şurası kesin:ağır yara alacak.