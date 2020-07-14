1996 yılıydı.

Menenjitten muzdarip Nijeryalı çocuklar için tıbbi yardım almanın tek yolu ilaç testlerini kabul etmekti.

Hemen devreye dev ilaç şirketlerinden biri girdi.

200 Nijeryalı çocuğu seçtiler ve onlara yeni ürettikleri antibiyotik ajanları Trovafloksasin verdiler.

Uzun hikaye...

Sonunu söyleyeyim...

50 çocuk hayatını kaybetti.

Diğerleri hayatlarını kör veya felçli olarak sürdürüyor.

Yetkililer bunları doğrudan hastalığı önlemeyen sonuçları olarak rapor ettiler.

Nice sonra ailelerin duruma uyanıp açtıkları dava Batı'daki sivil toplum kurumlarınca desteklenince gerçek ortaya çıktı ve olay 2000'lerden sonra akademik yayınlara girdi.

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Anlattığım olayYoksul ülkelerdeki ilaç testleri halen bütün hızıyla sürüyor.Gelişmiş ülkelerdeki milyonların sağlıklı kalması içinve (özellikle dikkatinizi çekerim)sakat kalıyor, ölüyor.karanlık yanlarından biri bu...deyip karşısında el pençe divan durduğunuz düzenin arka planı böyle...Bunlar popüler medyanın kadrajına girmiyor.İşin orası cısss!

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İsteniyor ki...Modern tıptan söz edilince herkesin gözünde "tipi canlansın ama dev ilaç endüstrisi ve çalıştırdığı "nın ne haltlar yediği asla bilinmesin!Çok değer verdiğimiz birçok araştırmacının uluslararası sempozyumlarda "" anlatan tebliğleri susturmaya çalıştığını biliyor musunuz?Hekimler TV'lerde gayet sevimli biçimde "nasıl sağlıklı yaşayacağımızı" anlattıkları sürece tıp alanında hiçbir sorun yok, sanıyoruz.

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