Ya işte böyle!
Fatih dizisi, Fatih'in portresi falan derken...
Dizi uyduruk muydu, portre sahte miydi, diye tartışırken...
Malum zat türbeyi gezerken ayağıyla ne yaptı öyle, derdi neydi, diye kafamız karışmışken...
Hepsi çöpe gitti, yerleri de orasıydı zaten.
Şimdi Ayasofya kararıyla tarih dirildi.
24 Temmuz'da baştan yazılacak.
***Fatih Sultan Mehmet'ten söz edeceksek...
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Yakındır...
Daha çok şey öğreneceğiz...
Ucuz dizilerde...
Bürokratik efsanelerde...
Tarih derslerinde..
Anlatılmayan...
Saklanan...
Örtülen...
Pek çok şey...
Bağımsızlık arayışımızla birlikte bir bir ve apaçık halde önümüze serilecek.
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NOT DEFTERİ
Denilebilir ki İstanbul'u, Üsküdar'ı ve Bozağiçi'ni, her tepeden, her kıyıdan, her köşeden, her mevsimde, sabah, öğle, akşam ve gece saatlerinde, derinden derine seyredecek bir sanatkâr kaç türlü yeni güzellik bulur; bunların koleksiyonunu tamamlamağa bir insan ömrünün yetmeyeceğine karar verir.
İstanbul'da güzelliğin çeşidi bu kadar zengindir.
Hem bu bir sanatkârın yalnız göze çarpan tarafı anlamasına aittir.
Yoksa göze çarpmayan tarih hatıralarıyla dolu bir muhayyile, derûnî bir İstanbul içinde yaşamakla çok daha geniş bir âlem duyar. (YAHYA KEMAL / Aziz İstanbul)