Ya işte böyle!

Fatih dizisi, Fatih'in portresi falan derken...

Dizi uyduruk muydu, portre sahte miydi, diye tartışırken...

Malum zat türbeyi gezerken ayağıyla ne yaptı öyle, derdi neydi, diye kafamız karışmışken...

Hepsi çöpe gitti, yerleri de orasıydı zaten.

Şimdi Ayasofya kararıyla tarih dirildi.

24 Temmuz'da baştan yazılacak.

***

'ten söz edeceksek...Ve'yı dert edeceksek...Asıl bilmemiz gerekeninolduğu gerçeği de suratımıza çarpıverdi.Bilseniz...Çevremdeki ne çok insan...Tarihe, geleneğe, kültürümüze meraklı birçok kişi meğer bu vakfiyenin bizlere aktardığı ağır sorumluluktan habersizmiş...Seksen yıl boyunca Fatih'le ilgili öyle garip ve gereksiz şeylere bakmamız istenmiş ki, insan "acaba bütün bu çabalar dikkatimizi vakfiyeden başka yöne çevirmek için miydi?" diye soruyor içinden...

***

, fasitveya fasık bir teville veyaherhangi bir dalavereyle'ninvakıf hükmünü yürürlüktenkaldırmaya kastederlerse, aslınıdeğiştirir, füruuna itiraz eder vebunları yapanlara yol gösterirlerseve hatta yardım ederlerse ve kanunsuzolarak onda tasarruf yapmayakalkarlarsa..." diye başlayan vebedduayla biten vakıf senedini bundanböyle yok saymak mümkünmüdür?Asla!

***

Yakındır...

Daha çok şey öğreneceğiz...

Ucuz dizilerde...

Bürokratik efsanelerde...

Tarih derslerinde..

Anlatılmayan...

Saklanan...

Örtülen...

Pek çok şey...

Bağımsızlık arayışımızla birlikte bir bir ve apaçık halde önümüze serilecek.

*

NOT DEFTERİ



Denilebilir ki İstanbul'u, Üsküdar'ı ve Bozağiçi'ni, her tepeden, her kıyıdan, her köşeden, her mevsimde, sabah, öğle, akşam ve gece saatlerinde, derinden derine seyredecek bir sanatkâr kaç türlü yeni güzellik bulur; bunların koleksiyonunu tamamlamağa bir insan ömrünün yetmeyeceğine karar verir.

İstanbul'da güzelliğin çeşidi bu kadar zengindir.

Hem bu bir sanatkârın yalnız göze çarpan tarafı anlamasına aittir.

Yoksa göze çarpmayan tarih hatıralarıyla dolu bir muhayyile, derûnî bir İstanbul içinde yaşamakla çok daha geniş bir âlem duyar. (YAHYA KEMAL / Aziz İstanbul)